Клишина: Российских легкоатлетов отстранили, чтобы убрать конкурента

Известная российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что настоящей причиной отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований была не борьба с допингом, а желание устранить сильнейшего конкурента. Свое мнение она высказала в интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко.

— Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной, — отметила Клишина.

По ее словам, это делало команду главным конкурентом для других. Она также выразила сомнение в существовании в России «допинговой системы», заявив, что если бы она была, то была бы более структурированной и защищенной.

Ранее российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу «просто не любит россиян» и из-за этого ищет поводы, чтобы не допускать их до соревнований. Она предположила, что легкая атлетика будет последней спортивной дисциплиной «в очереди на возвращение», и отметила, что такая ситуация «очень расстраивает».