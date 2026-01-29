В Москве дважды побит рекорд по выпавшим осадкам

По его данным, за прошедшие сутки на базовую метеостанцию ВДНХ обрушилось 14 миллиметров осадков (8 мм ночью и 6 мм днём). Этот показатель стал новым суточным рекордом для 28 января, превысив предыдущее достижение 2005 года в 13,7 миллиметра.
За два дня в столице суммарно выпало 27 миллиметров осадков, что составляет более половины климатической нормы января. С начала месяца в Москве зафиксировано 76 миллиметров снега, что в свою очередь составило 143% от месячной нормы. Текущий январь занимает четвёртое место в списке самых влажных январей XXI века, отставая от тройки лидеров всего на один миллиметр.
Суточные рекорды также побиты в нескольких городах Московской области. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Наро-Фоминске — 15 мм, что составляет почти треть январской нормы. В Коломне и Можайске выпало по 12 мм снега, что также превышает предыдущие рекордные значения.
По данным SHOT, рекордное количество снега в Москве привело к авариям и гигантским пробкам. Въезды в столицу перекрыты застрявшими фурами из-за снежного коллапса.
Прямо сейчас на Ленинградском шоссе образовалась 12-километровая пробка в районе Зеленограда. На дороге минимум две аварии. Водители стоят в пробках по три часа. Фуры перекрыли движение и буксуют на горках в районе Горьковского шоссе и шоссе Энтузиастов. Также сложная ситуация образовалась на Домодедовском шоссе рядом с деревней Заболотье. На МКАДе около посёлка Развилка 9-километровая пробка, всё так же из-за грузовых автомобилей.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что окончание активных снегопадов в столице России прогнозируется в четверг в интервале с 12 до 15 часов дня. По прогнозу специалиста, снег начнёт идти слабее уже сегодня вечером. Хотя местами возможны ещё сильные осадки, ночью снегопад станет умеренным, а к завтрашнему дню прекратится полностью.
