В Москве дважды побит рекорд по выпавшим осадкам

Прямо сейчас на Ленинградском шоссе образовалась 12-километровая пробка в районе Зеленограда. На дороге минимум две аварии. Водители стоят в пробках по три часа. Фуры перекрыли движение и буксуют на горках в районе Горьковского шоссе и шоссе Энтузиастов. Также сложная ситуация образовалась на Домодедовском шоссе рядом с деревней Заболотье. На МКАДе около посёлка Развилка 9-километровая пробка, всё так же из-за грузовых автомобилей.