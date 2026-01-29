На Бали прекратил работу последний аттракцион по катанию на слонах

Парк Mason Elephant Park на острове Бали прекратил предоставление услуг по катанию посетителей на слонах. Этот аттракцион оставался последним подобным развлечением на острове, сообщает портал Detik.
Закрытие произошло после двух предупреждений со стороны министерства лесного хозяйства о необходимости запрета такой практики. Контроль за соблюдением запрета возложен на Агентство по охране природных ресурсов Бали, которое будет следить за тем, чтобы катания на животных не возобновлялись.
Таким образом, Бали стал первым регионом Индонезии, где полностью отказались от подобных аттракционов.
Mason Elephant Park функционирует как приют для суматранских слонов. В настоящее время там содержатся 27 животных, а также работают музей и образовательный центр, посвященные защите и сохранению этого вида.
Ранее сообщалось, что власти штата Джаркханд в Индии разыскивают слона-убийцу, который с 1 января 2026 года затоптал насмерть 21 человека в районе Уэст-Сингхбхум, животное нападало ночью на частные дома.