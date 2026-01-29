Золото обновило исторический максимум и торгуется выше $5 350 за тройскую унцию

Ранее Банк России установил новую рекордную цену на золото, превысившую 12 тысяч рублей за грамм. Учётная стоимость драгметалла была поднята до 12 088,55 рубля за грамм. Это максимальное значение за всю историю наблюдений, которая ведётся с 1997 года. С начала 2026 года рост цены превысил 10%. За 2025 год золото подорожало в рублях на 27,6%, поднявшись с 8 551,74 рубля до 10 907,88 к концу года. Текущая динамика подтверждает сохранение тенденции ускоренного роста стоимости металла на внутреннем рынке.