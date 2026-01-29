Особняк Сигала, хрущёвка Мути и дом-НЛО для Наоми: На какую недвижимость повелись звёзды в России

Вторая рекламная кампания была связана со знаменитым футуристическим домом Capital Hill Residence в Барвихе на Рублёвке от архитектурного бюро Захи Хадид. Доронин якобы построил его, чтобы подарить Наоми Кэмпбелл, но не успел — они расстались. В строительство, которое длилось с 2006-го по 2018 год, вбухано 140 млн долларов. Получившееся чудо действительно похоже на инопланетный корабль, упавший в лесах. Всё это время постройка была выставлена на продажу, цена падала. Лишь недавно её кто-то купил примерно за 5 млрд рублей.