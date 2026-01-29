Особняк Сигала, хрущёвка Мути и дом-НЛО для Наоми: На какую недвижимость повелись звёзды в России

Особняк Сигала: герб, тигры и завышенная цена.
На специализированном портале появилось объявление о продаже особняка Стивена Сигала на Рублёвке за 700 млн рублей. Рекламы ради риелторы даже сняли видеоинтервью, где актёр нахваливает эту недвижимость.
— Я бы не сказал, что меня что-то зацепило, но мне однозначно понравилось, что посёлок охраняемый. Расположение дома подразумевает максимальную безопасность, — мастер айкидо повторил слово «безопасность» раза три, и лишь с подачи интервьюера выдавил из себя что-то «про птичек летом» и «красивую зиму».
Дом находится в окружении корабельных сосен села Усово (10 км от МКАД) в КП «Конус». Площадь 500 квадратов, не считая беседки и бани. Архитектура, по словам риелторов, в стиле «американской классики», но они это написали для красного словца. Особняк лаконичный, сделан из дерева и камня. Внутри Сигал добавил герб России, а также восточные штрихи: фигуры тигров, языческих богов и кочевников. Во дворе мраморные скамейки.
Цена кажется сильно завышенной. Например, чуть меньше стоит соседний дом, но он роскошнее, в три раза больше и похож на викторианскую усадьбу.
Напомним, американский актёр получил российский паспорт в 2016 году, тогда же купил недвижимость на Рублёвке.
Дом-НЛО для Наоми: подарок за 5 млрд.
Ходили слухи, что топ-модель Наоми Кэмпбелл покупала недвижимость в Москве. На рубеже нулевых-десятых годов топ-модель встречалась с совладельцем группы Capital group Владиславом Дорониным. Плодом их отношений стали две шумные рекламные кампании. В первой Кэмпбелл продвигала жилой комплекс класса лакшери «Легенды Цветного». Она снялась в рекламе, где предстала жильцом. Многие это приняли за чистую монету.
Вторая рекламная кампания была связана со знаменитым футуристическим домом Capital Hill Residence в Барвихе на Рублёвке от архитектурного бюро Захи Хадид. Доронин якобы построил его, чтобы подарить Наоми Кэмпбелл, но не успел — они расстались. В строительство, которое длилось с 2006-го по 2018 год, вбухано 140 млн долларов. Получившееся чудо действительно похоже на инопланетный корабль, упавший в лесах. Всё это время постройка была выставлена на продажу, цена падала. Лишь недавно её кто-то купил примерно за 5 млрд рублей.
Как Орнелла Мути стала соседкой семьи из Азербайджана.
В 2016 году широко освещалась покупка недвижимости в Москве итальянской актрисой Орнеллой Мути и её гражданским мужем Фабрисом Керерве. Речь шла о трёхкомнатной квартире на Остоженке у Храма Христа Спасителя. Впрочем, ни одно из СМИ это жильё так и не показало. Нет никакой информации об этом и в базах. Возможно, Мути с Керерве и покупали что-то, но бывали там считаное число раз.
Факт, что Мути временно регистрировалась в столице, и не в роскошных хоромах, а в хрущёвке на территории спального района Гольяново. Причём прописку ей оформили в однушке, где уже третий год проживала семья из Азербайджана.
Лет десять назад Мути собиралась получить российское гражданство, но, судя по всему, так и не получила. Менее полугода назад о намерении стать россиянкой и купить дом в Москве или Питере заявила её дочь Найке Ривелли.
Депардьё: от подаренной квартиры до бистро.
Жерара Депардьё связывает с Россией бизнес и гражданство, но не недвижимость. Россиянином французский актёр стал в 2013 году. Тогда же актёру подарили пятикомнатную квартиру за 16 млн рублей в башне «Олимп» в «Грозном-Сити».
Первая прописка Депардьё была в Саранске, где он открыл (ныне уже закрытый) киноцентр имени себя. Вторая регистрация была в Новосибирске, где он запустил ресторанный бизнес — бистро.
В 2015 году Жерар Депардьё вдруг продал грозненскую квартиру. Впоследствии актёр осудит СВО.