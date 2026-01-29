В России проиндексируют социальные пенсии: когда ожидать увеличение выплат

Также граждане России могут получить единовременную выплату по накопительной пенсии, которая в среднем составит около 68 тысяч рублей. Экономист Эльвира Глухова подчеркнула, что она может быть предоставлена при достижении заявителем определенного возраста — для женщин это 55 лет, для мужчин — 60 лет.