В России проиндексируют социальные пенсии: когда ожидать увеличение выплат

Минтруд: в апреле социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2026 года размер индексации социальных пенсий в России составит 6,8%, что превышает уровень инфляции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Котяков уточнил, что социальные пенсии будут проиндексированы на указанную величину, несмотря на то, что фактический уровень инфляции по итогам прошлого года составил 5,6%.

Напомним, что с 1 февраля в России ожидается повышение пенсий для трех категорий граждан. Увеличение выплат коснется граждан, достигших 80 лет в январе. Для этой категории пенсионеров фиксированная выплата будет увеличена в два раза, также предусмотрена надбавка по уходу.

Как уточнил экономист Игорь Балынин, также будет повышена фиксированная выплата для инвалидов I группы, и оно произойдет автоматически после установления группы медико-социальной экспертизой.

В третью категорию получателей прибавки вошли лица, имеющие право на специальные доплаты. В них входят члены летных экипажей и работники угольной промышленности с требуемым стажем работы.

Ранее KP.RU писал, что в России может быть введена 13-я пенсия для всех пенсионеров. Такое предложение было выдвинуто депутатами Госдумы в начале декабря. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркнул, что введение этой выплаты поможет компенсировать разрыв между ростом пенсий и реальной инфляцией.

Отметим, что с 1 октября 2026 года выплаты военным пенсионерам будут предварительно проиндексированы на 4%. Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, возможно, что процент индексации будет увеличен ближе к дате проведения корректировки.

Также граждане России могут получить единовременную выплату по накопительной пенсии, которая в среднем составит около 68 тысяч рублей. Экономист Эльвира Глухова подчеркнула, что она может быть предоставлена при достижении заявителем определенного возраста — для женщин это 55 лет, для мужчин — 60 лет.

