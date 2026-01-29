Самозапрет на азартные игры в России можно будет установить с сентября

Согласно закону, подать заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет через «Госуслуги». Заявление должно содержать срок действия — не менее года — и не может быть отозвано раньше. Букмекерские конторы, тотализаторы и иные организаторы азартных игр не смогут принять ставки, выдавать обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить денежные средства от лиц с самозапретом, а также направлять им рекламу.