Самозапрет на азартные игры в России можно будет установить с сентября

«С 1 сентября в России вступает в силу закон о самозапрете на участие в азартных играх. Это важный социальный шаг. Государство впервые дает гражданам простой и законный инструмент защиты от игровой зависимости, не дожидаясь, пока проблема приведет к серьезным последствиям», — сказал депутат.
Согласно закону, подать заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет через «Госуслуги». Заявление должно содержать срок действия — не менее года — и не может быть отозвано раньше. Букмекерские конторы, тотализаторы и иные организаторы азартных игр не смогут принять ставки, выдавать обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить денежные средства от лиц с самозапретом, а также направлять им рекламу.
«Принципиально важно, что механизм самозапрета носит добровольный и осознанный характер», — подчеркнул Хамитов. «Человек сам принимает решение, сам определяет срок ограничения, а государство гарантирует его исполнение», — добавил парламентарий.