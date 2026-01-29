Ричмонд
NC: Никто не выжил при крушении самолёта с людьми на борту в Колумбии

На борту потерпевшего крушение самолёта было 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

Никто не выжил при крушении самолёта в Колумбии, о котором стало известно в среду 28 января. Об этом информирует телеканал Noticias Caracol.

На борту было 15 человек, речь идёт о двух членах экипажа и 13 пассажирах.

«Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. В отчете отмечается, что выживших нет», — сказано в публикации со ссылкой на единый координационный штаб.

Накануне авиационные власти Колумбии сообщили о потере контакта с самолетом местной авиакомпании Satena, выполнявшим внутренний рейс.

При этом стало известно, что среди пассажиров были два колумбийский политика — депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.

Ранее сообщалось, что британской авиакомпании British Airways потерял колесо в воздухе во время взлета из Лас-Вегаса.