NC: Никто не выжил при крушении самолёта с людьми на борту в Колумбии

Никто не выжил при крушении самолёта в Колумбии, о котором стало известно в среду 28 января. Об этом информирует телеканал Noticias Caracol.
На борту было 15 человек, речь идёт о двух членах экипажа и 13 пассажирах.
«Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. В отчете отмечается, что выживших нет», — сказано в публикации со ссылкой на единый координационный штаб.
Накануне авиационные власти Колумбии сообщили о потере контакта с самолетом местной авиакомпании Satena, выполнявшим внутренний рейс.
При этом стало известно, что среди пассажиров были два колумбийский политика — депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.
