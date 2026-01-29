«Арсенал» обыграл «Кайрат» и прошел общий этап ЛЧ без потери очков

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Английский «Арсенал» дома со счетом 3:2 обыграл казахстанский «Кайрат» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Виктор Дьёкереш (3-я минута), Кай Хаверц (15) и Габриэл Мартинелли (36). У «Кайрата» отличились Жоржиньо (7, с пенальти) и Рикардиньо (90+3).
«Арсенал» стал первым клубом, прошедшим общий этап Лиги чемпионов, не потеряв ни одного очка. Данный этап был введен в сезоне-2024/25. В первом розыгрыше по новой системе лучший результат показал английский «Ливерпуль», выигравший в первых семи турах и в заключительном матче на выезде уступивший нидерландскому ПСВ.
«Кайрат» впервые выступал на общем этапе Лиги чемпионов. Команда заняла последнее, 36-е место, набрав 1 очко, клуб из Алма-Аты не сумел выйти в плей-офф. Ранее единственной командой из Казахстана, сумевшей преодолеть квалификационные раунды турнира, была «Астана», вышедшая в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и занявшая последнее, четвертое место в группе C.
«Арсенал» по итогам общего этапа занял первое место, набрав 24 очка, и напрямую вышел в ⅛ финала. Соперник лондонцев по этой стадии определится позднее.
В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Действующим победителем турнира является парижский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.