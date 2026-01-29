ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с английским «Ньюкаслом» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
В составе ПСЖ гол забил Витинья (8). У «Ньюкасла» отличился Джо Уиллок (45+2). Нападающий парижского клуба Усман Дембеле не реализовал пенальти на 4-й минуте матча.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Для Сафонова этот матч стал первым после травмы в финале Межконтинентального кубка, который прошел 17 декабря.
По итогам общего этапа обе команды набрали по 14 очков и сыграют в плей-офф за попадание в ⅛ финала. Соперники обоих клубов станут известны позднее. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.
В общем этапе Лиги чемпионов участвовали 36 клубов, все они объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. ПСЖ является действующим победителем турнира. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.