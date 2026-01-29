Футболисты «Карабаха» вышли в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского «Карабаха» сыграют в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение от английского «Ливерпуля» в заключительном туре общего этапа.
Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 6:0. Голы забили Алексис Мак Аллистер (15-я и 61-я минуты), Флориан Вирц (21), Мохаммед Салах (50), Уго Экитике (57) и Федерико Кьеза (90).
«Карабах» во второй раз играет в основном этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 команда выступала на групповом этапе, но заняла четвертое место в квартете, где также английский «Челси», испанский «Атлетико» и итальянская «Рома».
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.
Лига чемпионов — главный клубный турнир в Европе. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.