Вратарь «Бенфики» забил гол «Реалу» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 29 января. Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин забил гол в матче общего этапа Лиги чемпионов против испанского «Реала».
Футболист отличился в компенсированное время ко второму тайму и сделал счет 4:2.
