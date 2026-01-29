Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь «Бенфики» забил гол «Реалу» в матче Лиги чемпионов

Украинский вратарь Анатолий Трубин сделал счет 4:2.

ТАСС, 29 января. Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин забил гол в матче общего этапа Лиги чемпионов против испанского «Реала».

Футболист отличился в компенсированное время ко второму тайму и сделал счет 4:2.