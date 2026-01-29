«Кайрат» достойно противостоял «Арсеналу», «Реал» пролетел мимо топ-8: итоги дня Лиги чемпионов

Футболисты мира сыграли 18 матчей одновременно. «Кайрат» в своем последнем матче этой ЛЧ уступил «Арсеналу», но все-таки забил на «Эмирейтс».
«Спасибо “Кайрату” за невероятную историю», — отмечают болельщики алматинского клуба.
По итогам дня в ⅛ финала напрямую вышли:
«Арсенал»; «Бавария»; «Ливерпуль»; «Тоттенхэм»; «Барселона»; «Челси»; «Спортинг»; «Манчестер Сити».
В стыковые матчи за право выхода в ⅛ попали «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Бенфика», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Будё-Глимт», «Боруссия», «Олимпиакос», «Брюгге», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта» и «Байер».