Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кайрат» достойно противостоял «Арсеналу», «Реал» пролетел мимо топ-8: итоги дня Лиги чемпионов

Ночью 29 января по казахстанскому времени прошел заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Футболисты мира сыграли 18 матчей одновременно. «Кайрат» в своем последнем матче этой ЛЧ уступил «Арсеналу», но все-таки забил на «Эмирейтс».

«Спасибо “Кайрату” за невероятную историю», — отмечают болельщики алматинского клуба.

По итогам дня в ⅛ финала напрямую вышли:

«Арсенал»; «Бавария»; «Ливерпуль»; «Тоттенхэм»; «Барселона»; «Челси»; «Спортинг»; «Манчестер Сити».

В стыковые матчи за право выхода в ⅛ попали «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Бенфика», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Будё-Глимт», «Боруссия», «Олимпиакос», «Брюгге», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта» и «Байер».