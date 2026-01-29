Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В ⅛ финала вышли английский «Арсенал» (24 очка), немецкая «Бавария» (21), английские «Ливерпуль» (18) и «Тотттенхэм» (17), испанская «Барселона», английские «Челси» и «Манчестер Сити», португальский «Спортинг (все — 16). В раунде плей-офф сыграют испанский “Реал”, итальянский “Интер” (оба — 15), французский “Пари Сен-Жермен”, английский “Ньюкасл” (оба — 14), итальянские “Ювентус” и “Аталанта”, испанский “Атлетико” (все — 13), немецкий “Байер” (12), немецкая “Боруссия” из Дортмунда», греческий «Олимпиакос» (оба — 11), бельгийский «Брюгге», турецкий «Галатасарай», «Монако», азербайджанский «Карабах» (все — 10), норвежский «Будё-Глимт», португальская «Бенфика» (оба — 9).