Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 29 января. Стали известны 24 команды, которые продолжат борьбу за победу в футбольной Лиге чемпионов по итогам восьми туров общего этапа.
В общем этапе принимали участие 36 команд. Восемь лучших вышли в ⅛ финала. Клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.
В ⅛ финала вышли английский «Арсенал» (24 очка), немецкая «Бавария» (21), английские «Ливерпуль» (18) и «Тотттенхэм» (17), испанская «Барселона», английские «Челси» и «Манчестер Сити», португальский «Спортинг (все — 16). В раунде плей-офф сыграют испанский “Реал”, итальянский “Интер” (оба — 15), французский “Пари Сен-Жермен”, английский “Ньюкасл” (оба — 14), итальянские “Ювентус” и “Аталанта”, испанский “Атлетико” (все — 13), немецкий “Байер” (12), немецкая “Боруссия” из Дортмунда», греческий «Олимпиакос» (оба — 11), бельгийский «Брюгге», турецкий «Галатасарай», «Монако», азербайджанский «Карабах» (все — 10), норвежский «Будё-Глимт», португальская «Бенфика» (оба — 9).
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.
Лига чемпионов — главный клубный турнир в Европе. «Реалу» принадлежит рекорд по числу побед в турнире (15). Действующим победителем является французский ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Клубы из России отстранены от еврокубков с 2022 года из-за ситуации на Украине.