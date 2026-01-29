В ГД предложили ввести новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами

В настоящее время право на социальные налоговые вычеты — лечение, обучение и спорт — имеют только плательщики НДФЛ, в то время как индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, освобождены от уплаты НДФЛ в отношении доходов от своей деятельности. Кошелев указывает, что следствием этого является правовая несправедливость, когда родитель, работающий по найму, получает от государства возврат части средств, потраченных на реабилитацию ребенка-инвалида, а родитель — индивидуальный предприниматель, несущий точно такие же расходы, лишен этой меры поддержки, так как у него отсутствует налогооблагаемая база по НДФЛ.