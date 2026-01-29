От чайханщиков Ташкента. Секрет тех самых сочных мантов: нарезка, много лука и особое тесто

И вот они, ваши манты, — на большом общем блюде, ещё хранящие тепло пара. Это тот самый случай, когда процесс лепки и долгого ожидания окупается с лихвой первым же кусочком. Нежная, почти прозрачная оболочка, ароматный пар и тот самый сок, ради которого всё и затевалось. Приятного аппетита!