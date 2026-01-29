Португальские власти перехватили подлодку с девятью тоннами кокаина

Субмарина была обнаружена и задержана более чем в 400 километрах от Азорских островов. Она следовала из Латинской Америки в Европу. Как сообщает издание, груз наркотиков весом почти девять тонн оценивается примерно в 520 миллионов фунтов стерлингов, что делает эту операцию «крупнейшим изъятием кокаина в истории» Португалии.