Португальские власти перехватили подлодку с девятью тоннами кокаина

Португальские правоохранительные органы при поддержке союзников перехватили в Северной Атлантике подводную лодку, перевозившую почти девять тонн кокаина. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
Субмарина была обнаружена и задержана более чем в 400 километрах от Азорских островов. Она следовала из Латинской Америки в Европу. Как сообщает издание, груз наркотиков весом почти девять тонн оценивается примерно в 520 миллионов фунтов стерлингов, что делает эту операцию «крупнейшим изъятием кокаина в истории» Португалии.
В операции участвовали ВМС и ВВС Португалии, а также спецслужбы Великобритании и США. При попытке полицейских высадиться на борт лодка затонула, часть партии ушла на дно. На борту находились и были задержаны трое граждан Колумбии и один гражданин Венесуэлы, говорится в сообщении.
12 января сотрудники правоохранительных органов Испании обнаружили на судне, следовавшем из Бразилии в Европу, порядка 10 тонн кокаина. Груз, расфасованный по 300 мешкам, пытались спрятать среди упаковок с солью. Стоимость перехваченной партии оценивается в 400 миллионов евро.