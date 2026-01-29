Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португальские власти перехватили подлодку с девятью тоннами кокаина

Португальские правоохранительные органы при поддержке союзников перехватили в Северной Атлантике подводную лодку, перевозившую почти девять тонн кокаина. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Португальские правоохранительные органы при поддержке союзников перехватили в Северной Атлантике подводную лодку, перевозившую почти девять тонн кокаина. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Субмарина была обнаружена и задержана более чем в 400 километрах от Азорских островов. Она следовала из Латинской Америки в Европу. Как сообщает издание, груз наркотиков весом почти девять тонн оценивается примерно в 520 миллионов фунтов стерлингов, что делает эту операцию «крупнейшим изъятием кокаина в истории» Португалии.

В операции участвовали ВМС и ВВС Португалии, а также спецслужбы Великобритании и США. При попытке полицейских высадиться на борт лодка затонула, часть партии ушла на дно. На борту находились и были задержаны трое граждан Колумбии и один гражданин Венесуэлы, говорится в сообщении.

12 января сотрудники правоохранительных органов Испании обнаружили на судне, следовавшем из Бразилии в Европу, порядка 10 тонн кокаина. Груз, расфасованный по 300 мешкам, пытались спрятать среди упаковок с солью. Стоимость перехваченной партии оценивается в 400 миллионов евро.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше