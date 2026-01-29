Ричмонд
Bloomberg: второй нефтяной танкер потерял управление в Средиземном море

В Средиземном море дрейфует танкерe с 300 тысячами баррелей дизельного топлива.

Источник: Комсомольская правда

В Средиземном море у побережья Марокко потерял управление нефтяной танкер Chariot Tide, ставший вторым за неделю судном с подобной проблемой. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание уточняет, что 21 января у берегов Марокко скорость судна резко снизилась до менее чем двух узлов. Позже его навигационный статус был изменен на «Не управляется». Это указывает на потерю контроля и невозможность избежать столкновения с другими судами.

К 28 января статус судна был обновлен на «В аварийном состоянии или на ремонте». Агентство отмечает, что Chariot Tide перевозит около 300 тысяч баррелей дизельного топлива.

Ранее танкер «Прогресс» потерял управление у берегов Алжира и дрейфовал в Средиземном море. На борту судна находилось около 730 тысяч баррелей нефти. Танкер двигался вдоль побережья Северной Африки в восточном направлении, направляясь к Суэцкому каналу.