Самолет с 15 людьми на борту разбился в Колумбии, выживших нет

3 января в горах американского штата Аризона упал частный вертолет, в результате авиакатастрофы все четыре человека, которые находились на борту судна, погибли. Позднее стало известно, что в момент крушения в вертолете находились 59-летний мужчина, управлявший транспортом, а также три женщины в возрасте от 21 года до 22 лет, которые были его родственницами.