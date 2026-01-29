Самолет с 15 людьми на борту разбился в Колумбии, выживших нет

В Колумбии разбился легкомоторный самолет авиакомпании Satena, на борту которого находилось 15 человек. По данным властей, среди погибших — депутат парламента Диогенес Кинтеро, кандидат в Конгресс Карлос Сальседо и бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с супругой. Об этом в четверг, 29 января, сообщило агентство El Tiempo.
— Власти подтвердили, что выживших в авиакатастрофе нет, — говорится в сообщении.
Самолет Beechcraft 1900D выполнял рейс по маршруту Кукута — Оканья и пропал с радаров в среду, 28 января. Власти заявили, что самолет упал в труднодоступной горной местности муниципалитета Ла-Плая-де-Белен.
Спасательные службы прибыли на место после сообщений местных жителей, обнаруживших обломки. Политики страны уже выразили соболезнования семьям погибших. Причины катастрофы устанавливаются.
3 января в горах американского штата Аризона упал частный вертолет, в результате авиакатастрофы все четыре человека, которые находились на борту судна, погибли. Позднее стало известно, что в момент крушения в вертолете находились 59-летний мужчина, управлявший транспортом, а также три женщины в возрасте от 21 года до 22 лет, которые были его родственницами.