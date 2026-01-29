Приморские стоматологи используют ИИ для постановки точных диагнозов

Стоматологическая клиника Тихоокеанского медицинского университета (ТГМУ) применяет систему на основе искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков и ранней диагностики патологий челюстно-лицевой области. Это повышает точность и сокращает время обследования, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Как пояснили в краевом минздраве, алгоритм анализирует снимки с минимальной лучевой нагрузкой, изучая зубы, костные ткани, пазухи и другие структуры. ИИ обнаруживает аномалии, отмечает их на изображениях и готовит предварительное заключение.
«Система не заменяет специалиста и не является источником окончательной истины — это высокоточный инструмент, помощник врача-стоматолога. Специалист получает наглядный и детальный анализ, что позволяет сосредоточиться на постановке диагноза и выборе тактики лечения», — отмечает главный врач стоматологической клиники Тихоокеанского медицинского университета Юлия Фургал.
В будущем систему начнут использовать в обучении студентов. Её внедрение соответствует стратегии университета по развитию как центра медицинских технологий.
Справка: Diagnocat — единственное разработанное в России ПО для облачного хранения и анализа стоматологических изображений с использованием ИИ.