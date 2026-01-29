Приморские стоматологи используют ИИ для постановки точных диагнозов

Как пояснили в краевом минздраве, алгоритм анализирует снимки с минимальной лучевой нагрузкой, изучая зубы, костные ткани, пазухи и другие структуры. ИИ обнаруживает аномалии, отмечает их на изображениях и готовит предварительное заключение.