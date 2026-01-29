В РПЦ выступили за закон, который запретит склонять женщин к аборту в России

Ранее в Иркутской области приняли закон, который вводит штрафы работодателям за склонение женщин к абортам. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч. Склонение к аборту определяется как понуждение беременной женщины с помощью угроз, уговоров, предложений, подкупа или обмана лицами, находящимися с ней в служебной зависимости. Закон был принят в первом и втором чтениях региональным законодательным собранием.