В РПЦ выступили за закон, который запретит склонять женщин к аборту в России

«Мы очень надеемся, что законодатели не ограничатся декларациями, а примут хотя бы несколько серьёзных федеральных законов», — подчеркнул он.
Дискуссия прошла в рамках круглого стола «О совершенствовании федерального законодательства в части защиты женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности». Рассматривались проекты законов о внесении изменений в статью 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» и Кодекс РФ об административных правонарушениях с целью установления ответственности за склонение беременной женщины к аборту.
Инициаторы отметили, что закон необходим для изменения отношения к прерыванию беременности со стороны государства и системы здравоохранения, а также для защиты женщин от давления со стороны родственников или партнёров.
«Что касается закона, о котором сегодня идёт речь, считаем, что такой закон нужен, его важно принять, он будет иметь большое значение именно с точки зрения изменения отношения к этому (аборту. — Прим. Life.ru)», — заявил Лукьянов.
Принятие закона предполагает установление административной ответственности за действия, направленные на принуждение женщины к аборту. С 2023 года региональные аналоги закона действуют в 30 субъектах России. Ожидается, что федеральный закон позволит систематизировать практику и создать единую правовую защиту женщин по всей стране.
Ранее в Иркутской области приняли закон, который вводит штрафы работодателям за склонение женщин к абортам. Для должностных лиц штраф составляет от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч. Склонение к аборту определяется как понуждение беременной женщины с помощью угроз, уговоров, предложений, подкупа или обмана лицами, находящимися с ней в служебной зависимости. Закон был принят в первом и втором чтениях региональным законодательным собранием.
