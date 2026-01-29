Ричмонд
В Госдуме предложили кратно увеличить штрафы за нарушение правил въезда в РФ

Штрафы за нарушение правил въезда в Россию могут вырасти до 50 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В правительство России направлен законопроект, предлагающий значительно увеличить административные штрафы за нарушение правил въезда и пребывания иностранных граждан в России. Документ был подготовлен депутатами фракции «Новые люди».

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 18.8 КоАП РФ. Согласно предложению, размер взысканий должен вырасти с нынешних 2−5 тысяч рублей до 25−50 тысяч рублей.

Авторы проекта поясняют, что действующие штрафы утратили свою превентивную функцию и воспринимаются нарушителями как незначительные суммы. В случае одобрения и принятия, закон вступит в силу сразу после официального опубликования.

Как писал KP.RU, ранее нарушивший закон мигрант не получит разрешение на въезд в Россию, даже если у него есть семья в стране. Четвертый кассационный суд в качестве примера привел случай гражданки Вьетнама. Она после истечения срока трехмесячной визы оставалась в России еще 193 дня.