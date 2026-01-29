В Госдуме предложили кратно увеличить штрафы за нарушение правил въезда в РФ

Как писал KP.RU, ранее нарушивший закон мигрант не получит разрешение на въезд в Россию, даже если у него есть семья в стране. Четвертый кассационный суд в качестве примера привел случай гражданки Вьетнама. Она после истечения срока трехмесячной визы оставалась в России еще 193 дня.