Суд изъял имущество бывшего замглавы Росавтодора Самарьянова на 220 млн рублей

Суд изъял у Самарьянова и его родственников шесть квартир и другое имущество.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель главы Росавтодора Андрей Самарьянов и несколько членов его семьи лишились имущества на 220 млн рублей, так как не смогли подтвердить законность его происхождения. Решение принял Выборгский суд Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Среди изъятого имущества шесть квартир в Москве и Санкт-Петербурге, земельный участок, четыре автомобиля, парковочные места.

«Доход Самарьянова и его близких лиц от трудовой деятельности с 2006 года составил 65 млн рублей. При этом с 2012 по 2024 год он приобрел активы на сумму свыше 250 млн рублей, которые оформил на своих близких», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что арестовано имущество депутата Дорошенко и экс-депутата Вороновского, коррупционный доход составил 2,8 млрд рублей.

При этом бывший депутат ГД Вороновский не признал вину по делу о взятках.