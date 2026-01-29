Ричмонд
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале

РИА Новости: отпуск в феврале будет невыгоден.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отпуск в феврале будет невыгодным из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«В 2026 году в феврале всего 19 рабочих дней (поскольку с 21 по 23 число три выходных), а сама продолжительность месяца короткая (28 дней)», — сказала Финогенова.

Она уточнила, что при зарплате в 80 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня в феврале составит 4 210,5 рублей, тогда как стоимость отпускного дня — 2 730 рублей.

Эксперт добавила, что, учитывая значительную разницу между этими суммами, лучше планировать отпуск в другие месяцы.