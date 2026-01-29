Лучший водолаз России живёт и работает в Хабаровском крае

Николай Николаевич Евсик — спасатель 1 класса поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и победитель конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший водолаз МЧС России» Дальневосточного федерального округа в 2025 году. Корреспондент информационного агентства «Хабаровский край сегодня» узнал все тонкости такой необычной профессии.
По дну как по земле.
Как и многие советские мальчишки, Николай взахлеб зачитывался «Человеком-амфибией» Беляева и «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна. Но вряд ли он мог представить, что однажды сам станет человеком, который без страха спустится на дно любой реки и будет чувствовать себя весьма комфортно. Вы ходили по дну на глубине 60 метров? Нет? А он — да.
Впрочем, все произошло не сразу, а по воле случая.
После армии Николай устроился работать матросом-спасателем и по совместительству водителем на хозяйственной машине. Смотрел, как работают водолазы, порой помогал.
В тот день второй водитель-сменщик не смог выйти на работу. За водолазной группой на объект поехал Коля. Пока ждали следственные органы, ребята предложили нырнуть. Николай не из тех, кого можно взять на «слабо». Натянул на себя водолазный костюм и шагнул в темноту воды…
Он не вспомнит сейчас, сколько длилось его первое погружение. Минуту? Две? Пять? Лишь почувствовал тогда, как его за шкирку тащат из воды, кричат ему. Вышел на берег, отдышался. Ребята-водолазы на него смотрят изумленно, мол, где учился-то?
— Вы же сами мне рассказывали-показывали, — пожал плечами парень.
Так ребята приняли его в свою команду.
Это сейчас доступны всякие курсы, пособия, вебинары. А тогда учиться приходилось буквально в условиях, приближенных к «боевым». Да и снаряжение было тогда совсем другое. В нем именно учили работать, а работа эта прямо ювелирная. Неправильно наденешь костюм, неправильно подключишь трубки к баллону — и даже погрузиться не сможешь, не то что работать. А еще нужно точно рассчитать вес груза, чтобы потом иметь возможность вернуться на поверхность. Свинец буквально маленькими ложечками засыпали в мешочки, выверяя идеальную пропорцию для последующего безопасного подъема. Теперь, конечно, все по-другому: нужно всплыть — подул в костюм, подул в компенсатор и поднялся.
И все эти нюансы Николай познавал на себе вдобавок к водолазной школе на Байкале, куда его отправили на учебу, чтобы он мог работать водолазом официально.
Чёрная пелена.
Подводный мир прекрасен. Ходишь себе по дну. Вокруг рыбы плавают. Колышутся от волн всяческие причудливые растения.
Так могло бы быть в идеале!
Но на практике все совсем иначе. Какие там растения… Просто черная пелена. В Амуре видимость — не более чем на вытянутую руку, рассказывает Николай. Мусор плавает. То и дело спотыкаешься о всякие бутылки, брошенные с лодок недобросовестными гражданами.
Правда, встречаются действительно интересные находки. Нет, не сундуки с драгоценностями, а, например, затонувшие суда. Существует целый атлас таких «утопленников» на Амуре. Их нужно доставать, чтобы они не представляли опасности для судоходства. А еще река меняет со временем русло, и те суда, которые еще год назад лежали себе на дне, теперь по-настоящему опасны для действующей флотилии…
Как раз тогда на помощь приходят водолазы. Распиливают заржавевший металл под водой. А потом еще нужно стропы закрепить, чтобы поднять остатки того, что когда-то было катером или кораблем.
Расчистить дно водохранилища и углубить грунт — это тоже к нему. Главное — не задремать на том дне, как это было однажды у Николая. Лежишь себе на дне, работаешь, а вокруг такая тишина, безмолвие. Сложно сопротивляться вкусной дремоте! Так Николай и прикрыл глаза… Блаженство же!
Главное — проснуться и подняться на поверхность. Кстати, знали ли вы, что при резком всплытии микропузырьки газа, которые насыщают кровь, способны увеличиться в пять раз? Если водолаз поднимется резко, то он может на самом деле распухнуть до необъятных размеров. А дело это опасное — вплоть до летального исхода.
Выбирая себе судьбу, Николай, конечно, знал, что ему придется столкнуться с человеческим горем. Раньше было так. На пляжах выставляли спасательные посты на определенном расстоянии, дежурили и наблюдали за отдыхающими. Подобных постов нет уже давно, и сегодня водолазов привлекают уже постфактум. Иными словами, приходится иметь дело уже с трупом, потому что на спасение утопающего есть всего пять минут. Пять минут, которые решают всё.
Самое страшное — доставать из воды утопленника. Дело в том, что со временем появляется определенная плавучесть. Тело не лежит на дне. Идет водолаз, ищет тело. А оно вдруг оказывается позади тебя, будто руки к тебе тянет, чтобы обнять. Или вовсе на шею садится. Тут самому бы не захлебнуться от неожиданности и страха, да еще при почти нулевой видимости! Есть у Николая и такие практики.
И еще страшнее — доставать из воды детей… Здесь, пожалуй, не хватит никаких нервов.
Ребёнок на льду.
Быть водолазом в структуре МЧС — значит не только заниматься подводно-техническими работами (а их бывает, к сожалению или к счастью, немного). В первую очередь он — спасатель!
Это была зима. Его родной Магадан. Только отгрохотали салюты Нового года. Мороз собачий, продирает аж до костей. Гуляют себе люди по льду, любуются красотами заснеженной природы. Всё знакомое, опасные места люди стороной обходят.
И среди этого белого безмолвия — тоненькая детская фигурка, которая направляется аккурат к опасной зоне, где идет сброс теплой воды и образуется полынья, а лед тонкий-тонкий.
Николай — на службе на спасательной станции. Видит: не туда идет ребенок. До беды — полшага. Докричаться нереально. Хватает круг, хватает багор — и наперерез. Прямо на его глазах ребенок проваливается в ледяную воду. Круг на лед, животом на круг — Николай практически гребет к полынье. Всё происходит словно в кино с замедленными кадрами. Счет даже не на секунды — на доли секунды. Хватает мальчишку за шиворот, тот брыкается в панике. Мальчишку в охапку — и бегом на станцию. Давай отогревать. До матери не дозвониться, мобильных-то не было. Пришлось Николаю выпытывать адрес и бежать домой к ребенку. Мама в шоке! Собрала целый мешок теплых сухих вещей.
На станции начали переодевать ребенка. Глядь — а это девчонка! Лет шесть ей было.
Ту историю своего первого спасенного человека Николай помнит до мельчайших подробностей и сейчас сожалеет лишь об одном — не отследил дальнейшую ее судьбу. Встретиться бы сейчас, поговорить да узнать, кого он спас. Может, она стала гениальным ученым или талантливым художником?
За тот случай Николая поощрили премией. Он рассказывает, что премия тогда оказалась даже больше зарплаты.
Но деньги — это дело вторичное. Николай понял, насколько хрупка человеческая жизнь и насколько она бесценна!
Есть в его копилке и комичные истории. Поступает вызов от полиции, мол, лошадь в подъезде жилого дома. Приезжают четыре спасателя, два пожарных расчета. И правда — лошадь в подъезде. Местный Ромео решил устроить сюрприз своей возлюбленной. Украл коня из частного дома неподалеку и забрался на пятый этаж как истинный джигит. Соседи благородный порыв не оценили, вызвали полицию, а приехавшие на вызов полицейские призвали на помощь спасателей. Но одно дело, когда лошадь поднимается, и совсем другое — спускаться ей. Не умеет она это, и всё тут. Еще лягнет ненароком, так вообще беды не оберешься. Еле-еле сквозь смех, сквозь страх развернули эту несчастную лошадь. Кое-как начали переставлять ей ноги. Спустили. Говорили потом, кстати, что на романтика завели уголовное дело за конекрадство.
А спасать кошку из вентиляционной шахты — тоже то еще приключение! Кричит, бедняга, дурниной. Как она вообще туда провалилась? Чуть ли не полстены пришлось разобрать, чтобы вытащить животинку из каменного плена.
Оставаться человеком.
Спасатели — люди крепкие. Но даже им порой приходится нелегко.
Самое сложное — не потерять человечность. Многие профессии чреваты эмоциональным выгоранием: со временем человек перестает чувствовать, теряет способность сопереживать.
Разные истории у Николая. Он рассказывает, что крайне трудно встречаться с человеческим горем лицом к лицу. Кто-то благодарит. Кто-то — в слезы и ничего не видит вокруг. Кто-то впадает в истерику. Так его однажды родная жена выгнала из дома на две недели за то, что у него было расцарапано лицо.
Между тем именно от стойкости спасателя зачастую зависит человеческая жизнь. Парадокс в том, что стальная выдержка и способность к сопереживанию не противоречат друг другу: именно эмпатия помогает установить доверительный контакт с пострадавшими. Спасатель, умеющий держать себя в руках, способен снизить уровень паники и тревоги в стрессовой ситуации. А холодная голова становится надежным помощником в принятии самого важного решения. Как тогда — с той девочкой, которую он спас в Магадане из полыньи. Или с человеком, которого приходится доставать из искореженного в ДТП автомобиля. Или со старушкой, которая потерялась в лесу во время похода за грибами и которую искали два дня.
Принять решение — значит взять на себя ответственность. Едешь себе домой мимо автобусной остановки. Видишь — девушка падает. Срочно нужно провести реанимационные действия. Скорая забирает, откачивает. Девушке 18 лет. Сердце!
Николай — спасатель с большим стажем. И он неизменно принимает именно такие — верные — решения.