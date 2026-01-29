Лучший водолаз России живёт и работает в Хабаровском крае

Между тем именно от стойкости спасателя зачастую зависит человеческая жизнь. Парадокс в том, что стальная выдержка и способность к сопереживанию не противоречат друг другу: именно эмпатия помогает установить доверительный контакт с пострадавшими. Спасатель, умеющий держать себя в руках, способен снизить уровень паники и тревоги в стрессовой ситуации. А холодная голова становится надежным помощником в принятии самого важного решения. Как тогда — с той девочкой, которую он спас в Магадане из полыньи. Или с человеком, которого приходится доставать из искореженного в ДТП автомобиля. Или со старушкой, которая потерялась в лесу во время похода за грибами и которую искали два дня.