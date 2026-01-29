Ричмонд
Родственники жертвы требуют ужесточения наказания для политеховского маньяка

Убивший 11 женщин маньяк Манишин может получить более строгий приговор.

Источник: Комсомольская правда

Родственники погибшей абитуриентки из Тувы требуют ужесточить наказание для Виталия Манишина, известного как «политеховский маньяк». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Алтайского края.

В ведомстве уточнили, что апелляционную жалобу подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна, представитель потерпевшей стороны. Пострадавшие настаивают на более строгом наказании для преступника.

Напомним, 1 октября 2025 года маньяку был вынесен приговор спустя 34 года после первого убийства. Спустя полтора года после начала судебного разбирательства Манишин получил 25 лет заключения. Мужчина совершил 11 убийств.

Как писал KP.RU, позже Манишин обжаловал приговор. Жалоба была подана в довольно расплывчатой форме. Она представлена без конкретных аргументов, только с общими утверждениями.