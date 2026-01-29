«Это было круто». Баскетбольное «Динамо» вышло в финал четырех кубка России

«Это было круто. Для нашей команды, которой только пять лет, для наших болельщиков эта победа очень важна. Сегодня хочу поблагодарить ребят за отличную игру. Очень сложно, имея преимущество в 10 очков, а потом позволить сопернику догнать, вернуться в игру. Мы это смогли, что говорит о психологической устойчивости команды. Болельщики тут нам очень помогли», — сказал главный тренер БК «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер.