«Это было круто». Баскетбольное «Динамо» вышло в финал четырех кубка России

В ответном четвертьфинальном матче кубка России по баскетболу приморское «Динамо» обыграло челябинский ЧБК 92:91. Эта победа позволила команде из Владивостока выйти в финал четырех.
Обе встречи с ЧБК были невероятно упорными. «Динамо» в первой встрече в Челябинске также победило с преимуществом в одно очко — 72:71. Иными словами, судьбу этого четвертьфинала решал в итоге один точный бросок.
После первой половины матча БК «Динамо-Владивосток» уступало 8 очков, но смогло перевернуть игру. В последнем же отрезке, чаша весов могла качнуться в любую сторону. Хозяева имели преимущество в 12 очков, но гости смогли сравнять результат 87:87. При счете же 92:91 у ЧБК был шанс решить всё в свою пользу. Трижды гости атаковали кольцо «Динамо». Последний трехочковый бросок челябинского легионера Додеуса мог принести ЧБК итоговую победу в серии. Но мяч ударился о дужку кольца.
В итоге в финал четырех выходит БК «Динамо».
«Это было круто. Для нашей команды, которой только пять лет, для наших болельщиков эта победа очень важна. Сегодня хочу поблагодарить ребят за отличную игру. Очень сложно, имея преимущество в 10 очков, а потом позволить сопернику догнать, вернуться в игру. Мы это смогли, что говорит о психологической устойчивости команды. Болельщики тут нам очень помогли», — сказал главный тренер БК «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер.
Помимо приморцев, в решающую стадию кубка России попали команды лиги ВТБ — БК «Нижний Новгород» и МБА, а также представитель Суперлиги ЦСКА-2.
Место проведения финала кубка России пока не известно. Федерация баскетбола страны определит его позже. Матчи в любом случае пройдут на площадке одного из финалистов. Явные фавориты — Владивосток и Нижний Новгород. Москва вряд ли будет выбрана, так как столица перегружена спортивными событиями и вряд ли на трибуны придет много болельщиков.
По словам Эдуарда Сандлера, Владивосток обязательно будет подавать заявку на проведение финала четырех.
Напомним, что предшественник БК «Динамо», владивостокский «Спартак» в свое время трижды выходил в финал четырех кубка России. В 2013 году решающие матчи проводились во Владивостоке. «Спартак» занял тогда третье место. А руководил командой тогда также Эдуард Сандлер.