WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте

По ее словам, следствие пришло к выводу, что авиакатастрофа «была на 100% предотвратима». «Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», — сказала Хоменди.
Хоменди подчеркнула, что многие авиадиспетчеры регулярно перерабатывают, поэтому экипажи самолетов вынуждены самостоятельно отслеживать окружающие их препятствия. Незадолго до авиакатастрофы в аэропорту имени Рейгана диспетчер был вынужден одновременно управлять пятью вертолетами и шестью самолетами после пятичасовой смены без дополнительной помощи на фоне высокой загрузки аэропорта. При этом за 18 минут до столкновения с вышки девять раз предупредили о возможном столкновении.
По словам Хоменди, безопасность в аэропортах США можно значительно улучшить путем внедрения отслеживающих местоположение датчиков, что позволило бы экипажам самолетов и вертолетов контролировать перемещения друг друга.
Об авиакатастрофе
29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Все находившиеся на борту самолета 64 человека, а также 3 военнослужащих в вертолете погибли. В числе жертв были 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.