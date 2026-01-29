WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте

29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Все находившиеся на борту самолета 64 человека, а также 3 военнослужащих в вертолете погибли. В числе жертв были 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.