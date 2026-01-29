Ричмонд
WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Авиакатастрофа в Вашингтоне 29 января 2025 года, из-за которой погибли 67 человек, в том числе российские фигуристы, произошла из-за размещения маршрута вертолета на пути следования авиалайнера. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

Источник: AP 2024

По ее словам, следствие пришло к выводу, что авиакатастрофа «была на 100% предотвратима». «Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», — сказала Хоменди.

Хоменди подчеркнула, что многие авиадиспетчеры регулярно перерабатывают, поэтому экипажи самолетов вынуждены самостоятельно отслеживать окружающие их препятствия. Незадолго до авиакатастрофы в аэропорту имени Рейгана диспетчер был вынужден одновременно управлять пятью вертолетами и шестью самолетами после пятичасовой смены без дополнительной помощи на фоне высокой загрузки аэропорта. При этом за 18 минут до столкновения с вышки девять раз предупредили о возможном столкновении.

По словам Хоменди, безопасность в аэропортах США можно значительно улучшить путем внедрения отслеживающих местоположение датчиков, что позволило бы экипажам самолетов и вертолетов контролировать перемещения друг друга.

Об авиакатастрофе

29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Все находившиеся на борту самолета 64 человека, а также 3 военнослужащих в вертолете погибли. В числе жертв были 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

