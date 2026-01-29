Во Франции хотят отказаться от супружеского долга в браке

Сейчас в законодательстве страны нет прямого упоминания супружеского долга, однако существует норма о совместной семейной жизни. Судьи иногда трактуют её как обязанность супругов делить постель. В 2019 году апелляционный суд Версаля поддержал мужчину, требовавшего развода из-за отказа жены вступать в интимные отношения. Кассационный суд подтвердил решение, а в январе 2025 года Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу женщины, указав на устаревший характер нормы.