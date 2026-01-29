Во Франции хотят отказаться от супружеского долга в браке

«Сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений», — говорится в материалах агентства.
Сейчас в законодательстве страны нет прямого упоминания супружеского долга, однако существует норма о совместной семейной жизни. Судьи иногда трактуют её как обязанность супругов делить постель. В 2019 году апелляционный суд Версаля поддержал мужчину, требовавшего развода из-за отказа жены вступать в интимные отношения. Кассационный суд подтвердил решение, а в январе 2025 года Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу женщины, указав на устаревший характер нормы.
Законопроект снимает с супругов юридическое обязательство сексуальных отношений и ориентирован на современное понимание личной свободы и согласия внутри семьи. В случае принятия он будет регулировать брачные отношения без привязки к интимным обязанностям супругов.
Ранее в Казахстане предложили закрепить в конституции брак как союз мужчины и женщины. Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев пояснил, что законопроект направлен на сохранение традиционного семейного уклада, обеспечения рождения детей и защиты будущего страны. Он подчеркнул, что будущая конституция должна отражать принципы добровольности и равноправия в браке, а также дать чёткий ответ на вопрос о стратегической роли семьи в обществе.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.