Точный расчет обеспечивает победу наших войск

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. На этот раз он выяснил, как лейтенант Матюшин готовит минометные расчеты 6-й армии группировки войск «Север» к выполнению задач.
Лейтенант Матюшин — командир взвода подготовки специалистов 6-й армии и 14-го армейского корпуса. Мобилизованный, прошедший через разведывательную роту, артиллерию, должность начальника артиллерии гаубичного дивизиона, купянское направление, работу по опорным пунктам и технике противника, теперь он — инструктор.
Сегодня его взвод отрабатывает работу с минометами калибров 82 и 120 миллиметров. На полигоне собрались бойцы, у которых за плечами уже есть передовая. Для одних это переобучение, смена военной специальности, для других — практически новая жизнь.
— Хороший результат для минометчика — когда цель поражена со второй мины, — спокойно поясняет лейтенант. — На это уходит примерно две недели подготовки. При одном условии: должен быть интерес к делу и голова, способная сложить хотя бы «два плюс два».
Эта фраза у него не шутка, а проверенная практика. Он рассказывает, как его товарищи разворачивали 120-миллиметровый миномет с колес, выставляли его на огневую и укладывались в две минуты: наведение, выстрел — и попадание со второй мины в цель. Когда он показывает это видео опытным минометчикам, те сначала не верят, а потом молча возвращаются к отработке нормативов.
Один из первых уроков — про землю и про воздух. Огневая позиция, объясняет Матюшин, должна быть такой, чтобы ее было почти не видно — ни с квадрокоптера, ни с земли. С воздуха вспышку не увидеть, остается только звук, а его надо «преломить» рельефом. Средства звуковой разведки противника при этом уже не дадут точных координат.
Сейчас на полигоне они отрабатывают наведение по упрощенной схеме — по ориентирам, с вынесенной точки. Это важный этап, когда руки привыкают к металлу, глаза — к масштабу, а голова — к командам. Позже начнется работа с закрытых позиций.
— Я сначала их заставляю считать вручную, — объясняет он. — Чтобы они понимали, что стоит за цифрами в планшете. Что такое дирекционный угол, как берется поправка, откуда вообще появляется рекомендация: «поднять ствол на столько-то делений». А уже потом подключаем «мультимедийные средства». На экране — схема района, точки своих позиций, цели, расстояния. Вводишь данные, программа сама считает установки: угол, прицел, поправки на ветер. Это экономит драгоценные минуты. Но только для того, кто уже умеет все это прикидывать без гаджета. Иначе техника превращается в костыль, а не в инструмент.
Лейтенант, вспоминая свое первое знакомство с минометом, усмехается:
— Да точно так же, как и у этих ребят. Увидел впервые, ничего не понимал, потом инструктора все объяснили, оказалось, ничего сложного. А благодаря инженерному образованию считал все быстро и схватывал на лету. Потом уже подбирал литературу, спрашивал у более опытных, и так по кирпичику сложился навык и нужные знания, как и программа, по которой сейчас учу.
Эта программа расписана у него буквально по дням. За две недели обучаемые проходят путь от осторожного прикосновения к металлической трубе до уверенных действий в составе расчета. Здесь нет второстепенных элементов — у каждого бойца в команде своя зона ответственности.
Сейчас этот тренерский опыт ощущается на каждом занятии. Он редко повышает голос, но его замечания звучат так, что их запоминают. Может спокойно прервать отработку, чтобы еще раз разобрать команду по словам, разложить действие по шагам, а потом снова запустить расчет в работу. Для него важно, чтобы каждый боец понимал не только, «что делать», но и «зачем именно так».
КСТАТИ.
Каждый месяц в работе минометчиков появляется что-то новое. И на полигоне подстраиваются под эти новшества. Сначала бойцам показывают «классическую» схему действий, прописанную в наставлениях. Потом — добавляют к ней детали, рожденные на передовой.