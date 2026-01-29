Точный расчет обеспечивает победу наших войск

— Я сначала их заставляю считать вручную, — объясняет он. — Чтобы они понимали, что стоит за цифрами в планшете. Что такое дирекционный угол, как берется поправка, откуда вообще появляется рекомендация: «поднять ствол на столько-то делений». А уже потом подключаем «мультимедийные средства». На экране — схема района, точки своих позиций, цели, расстояния. Вводишь данные, программа сама считает установки: угол, прицел, поправки на ветер. Это экономит драгоценные минуты. Но только для того, кто уже умеет все это прикидывать без гаджета. Иначе техника превращается в костыль, а не в инструмент.