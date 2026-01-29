Как пенсионерам не платить за смс-уведомления от своего банка

Пенсионеры сталкиваются со списанием денег за СМС-уведомления, хотя при подключении им обещали, что эта услуга бесплатна. Финансовый эксперт Артур Хачатрян пояснил, что льготы для пенсионеров зависят от конкретного банка и условий тарифа.
Даже при получении пенсии на карту СМС могут оставаться платными. Это маркетинговая политика учреждения.
Если деньги уже сняли, стоит запросить выписку и уточнить причину списания.
В случае несогласия — подать претензию через приложение, сайт или горячую линию. Банк обязан ответить в течение 10−30 дней. При отказе и наличии подтверждения в договоре, что услуга бесплатна, можно жаловаться в ЦБ РФ или Роспотребнадзор.
Эксперт также напомнил, что вместо платных СМС можно подключить бесплатные push-уведомления в мобильном приложении. Они работают быстрее и не требуют оплаты — достаточно интернета и настройки в личном кабинете, приводит объяснение эксперта издание «Банки.ру».
Арсений Луговой.