Как пенсионерам не платить за смс-уведомления от своего банка

Пенсионеры сталкиваются со списанием денег за СМС-уведомления, хотя при подключении им обещали, что эта услуга бесплатна. Финансовый эксперт Артур Хачатрян пояснил, что льготы для пенсионеров зависят от конкретного банка и условий тарифа.