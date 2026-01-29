Ричмонд
Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Андрей Бур

Актер Андрей Бур, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался на 47-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Актер Андрей Бур, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался на 47-м году жизни. Информация о его смерти была опубликована на портале «Кинотеатр.ру».

Андрей Бур, настоящее имя которого Андрей Леонидович Булычев, родился 25 октября 1979 года в Москве. Он ушел из жизни 16 января 2026 года.

За свою карьеру актер принял участие примерно в 50 проектах, в основном исполняя эпизодические роли. В его фильмографии значатся такие популярные сериалы, как «Ивановы-Ивановы», «Доктор Рихтер», «СашаТаня» и другие.

Ранее скончалась известная актриса и ведущая, а также признанный эксперт в кулинарии и автор популярной книги рецептов Вероника Ганич.