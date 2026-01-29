В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Размер военных пенсий в России с 1 октября 2026 года будет увеличен на 4%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
«С 1 октября 2026 года денежное довольствие повышается на 4%, после этого пересчитываются и военные пенсии», — сказал Панеш.
Депутат отметил, что военные пенсии рассчитываются исходя из денежного довольствия и установленных долей, зависят от должности, звания, выслуги и надбавок.
«С 1 января 2026 года при исчислении применяется 93,59% денежного довольствия, с 2025 года этот уровень не меняется», — подчеркнул он.
