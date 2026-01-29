Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанская воспитательница запугивала детей перед сном уколами

В Шымкенте воспитательница государственного детского сада № 59 «Айша» заставляла детей лечь спать, пугая их шприцем, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сначала видео с камеры из спальни в детском саду попало в социальные сети, а затем стало поводом для разбирательств. Как передает «Седьмой канал», воспитателя и заведующего детсада уволили. Работы лишилась и помощник воспитателя.

«Поступила информация о том, что со стороны воспитателя предшкольной группы “Бәйтерек” детского сада были допущены признаки психологического и физического давления на детей, в том числе запугивание шприцем и применение физической силы. Все обстоятельства инцидента изучаются правоохранительными органами и управлением образования. По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего законодательства. Данный вопрос находится на строгом контроле управления образования города Шымкента», — прокомментировала инцидент заместитель руководителя управления образования Кульзина Уалиханова.

Также стало известно, что жительница Алматинской области обвиняет врачей в страшных последствиях родов.