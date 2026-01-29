Казахстанская воспитательница запугивала детей перед сном уколами

«Поступила информация о том, что со стороны воспитателя предшкольной группы “Бәйтерек” детского сада были допущены признаки психологического и физического давления на детей, в том числе запугивание шприцем и применение физической силы. Все обстоятельства инцидента изучаются правоохранительными органами и управлением образования. По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего законодательства. Данный вопрос находится на строгом контроле управления образования города Шымкента», — прокомментировала инцидент заместитель руководителя управления образования Кульзина Уалиханова.