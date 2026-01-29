Заставляют паниковать: Мошенники пугают россиян блокировкой пенсий

Аферисты атакуют российских пенсионеров сообщениями о якобы возможной блокировке пенсионных выплат. Они пытаются заставить пенсионеров запаниковать, утратить бдительность и перейти по ссылкам на фишинговые сайты.
«Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени — подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии», — цитирует РИА Новости эксперта Галактиона Кучаву.
На фишинговом сайте происходит выманивание личной информации и смс-кодов, при помощи которых злоумышленники могут завладеть аккаунтом на Госуслугах и оформить кредиты на имя жертвы. На следующем этапе мошенники имитируют сообщения от правоохранительных органов и убеждают жертву перевести деньги на так называемый «безопасный счёт» или обналичить сбережения и передать их курьеру якобы для «помощи следствию».
