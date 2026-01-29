Заставляют паниковать: Мошенники пугают россиян блокировкой пенсий

На фишинговом сайте происходит выманивание личной информации и смс-кодов, при помощи которых злоумышленники могут завладеть аккаунтом на Госуслугах и оформить кредиты на имя жертвы. На следующем этапе мошенники имитируют сообщения от правоохранительных органов и убеждают жертву перевести деньги на так называемый «безопасный счёт» или обналичить сбережения и передать их курьеру якобы для «помощи следствию».