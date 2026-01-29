Полиция Артёма проверяет сообщение о нападении собаки на женщину

Полицейские в Артёме проверяют сообщение о нападении домашней собаки на женщину в посёлке Кневичи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, сотрудники отдела МВД по городу Артёму заметили публикацию об инциденте во время мониторинга социальных сетей. Потерпевшая после укуса собаки обратилась за медицинской помощью.
В дежурную часть полиции заявления по этому случаю пока не поступали. Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавшей и собирают информацию о том, как всё произошло. По итогам проверки полиция обещает дать правовую оценку случившемуся и принять законное и обоснованное решение.