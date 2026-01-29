Спящего тайца спасла от пули его же подушка

Мужчина, который живет в доме с женой, пожилым отцом и братом с супругой, заявил, что у семьи нет конфликтов с соседями, а ближайший жилой массив находится в двух километрах. Он подал заявление в полицию и опубликовал фотографии повреждений в соцсетях, чтобы привлечь внимание к расследованию, но публичных комментариев от правоохранительных органов пока не последовало, говорится в статье.