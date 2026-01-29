Ричмонд
Спящего тайца спасла от пули его же подушка

Инцидент произошел около двух часов дня 20 января, когда Вичиткарнпана отдыхал после ночной смены. Проснувшись, он обнаружил на кровати и полу осколки цемента и пыль, а в стене спальни — пулевое отверстие.

Один из снарядов угодил в подушку, на которую он положил ногу, и застрял в ней, не причинив вреда.

— Я не положил голову на ту подушку, а подпер ей ногу. Пуля прошла совсем рядом, но меня не задела, — объяснил мужчина.

Он заметил, что в дом попали две пули разного цвета, что указывает на возможное использование двух разных видов оружия. Вторая пуля была найдена за пределами спальни.

Мужчина, который живет в доме с женой, пожилым отцом и братом с супругой, заявил, что у семьи нет конфликтов с соседями, а ближайший жилой массив находится в двух километрах. Он подал заявление в полицию и опубликовал фотографии повреждений в соцсетях, чтобы привлечь внимание к расследованию, но публичных комментариев от правоохранительных органов пока не последовало, говорится в статье.

