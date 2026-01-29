«Землееды» из Бразилии впервые прибыли в Приморский океанариум

Новоселы прибыли из реки Тапахос в Бразилии. Взрослые особи вырастают до 25 см. Самцы ярче самок и имеют более вытянутые лучи плавников. Несмотря на то, что вид известен с 1991 года, его полное научное описание до сих пор не составлено.