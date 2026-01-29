«Землееды» из Бразилии впервые прибыли в Приморский океанариум

Южноамериканская пресноводная рыба, известная своим необычным пищевым поведением, впервые пополнила коллекцию Приморского океанариума. Речь идет о красноголовом геофагусе, который теперь обитает в аквариуме экспозиции «Тропический лес», сообщила пресс-служба учреждения.
«Геофагус красноголовый Geophagus sp., или в переводе с латыни “землеед”, свое имя получил неспроста: он питается, набирая в рот грунт с беспозвоночными, а затем выбрасывая песок через жабры», — говорится в сообщении.
По словам биологов, рыбы активно роются в грунте, даже когда не голодны, но при этом не упускают возможности перекусить и в толще воды. В океанариуме геофагусов успешно кормят мороженым резаным кормом из красной рыбы и моллюсков.
Новоселы прибыли из реки Тапахос в Бразилии. Взрослые особи вырастают до 25 см. Самцы ярче самок и имеют более вытянутые лучи плавников. Несмотря на то, что вид известен с 1991 года, его полное научное описание до сих пор не составлено.
Как и другим цихлидам, этим рыбам свойственна сложная забота о потомстве. После нереста самка ухаживает за икрой, а самец охраняет территорию. Вылупившихся личинок самка первое время вынашивает во рту, позже к воспитанию мальков присоединяется и самец.
Спокойные по характеру геофагусы уже адаптировались в новом доме. На следующий день после заселения они разбились на стайки, заняли свою территорию и мирно сосуществуют с другими обитателями аквариума.
Напомним, что недавно в Приморском океанариуме появились новые обитатели — пара редких трехрогих хамелеонов Джексона сейчас живет в служебном помещении и готовится к переезду в основную экспозицию «Тропический лес».