Кому дадут прибавку к пенсии в феврале

В феврале этого года ряд категорий пенсионеров получит пересчитанные в сторону повышения выплаты.

Источник: ДЕЙТА

Увеличение будет связано с наступлением жизненных обстоятельств, дающих право на прирост пенсии, сообщает ИА DEITA.RU.

Среди таких категорий — граждане, достигшие возраста 80 лет в январе этого года. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии автоматически удвоится и достигнет 19 169,38 рубля. К этому добавится ежемесячная компенсация за уход — 1413,86 рубля, которая также начисляется без подачи заявлений.

Все изменения произойдут в беззаявительном порядке — Социальный фонд самостоятельно обновит данные на основе сведений из ЗАГСов и медицинских учреждений.

Также повышенные выплаты в феврале получат пенсионеры, которые в январе 2026 года впервые получили инвалидность I группы. Им также будет начислена удвоенная фиксированная часть — 19 169,38 рубля вместо прежних 9584,69 рубля.

Автоматический перерасчёт произойдёт на основании данных Росстата и медико-социальных экспертиз. Самим пенсионерам не нужно никуда обращаться — повышение поступит в феврале вместе с обычной пенсией.

Дополнительные выплаты могут быть назначены и тем, кто приобрёл статус опекуна или попечителя несовершеннолетних или нетрудоспособных иждивенцев — например, детей-студентов до 23 лет, супругов-инвалидов или родителей, находящихся на иждивении.

Для подтверждения этого статуса нужно подать заявление в СФР и приложить документы: справки о доходах, свидетельства о рождении или браке, выписки из вузов, подтверждение совместного проживания. Без этих бумаг получить перерасчёт не выйдет.