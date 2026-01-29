Путин заявил о важности условий, в которых дети могут показать свои таланты

Необходимо создавать условия, в которых все дети смогут показывать свои таланты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета федеральной территории «Сириус», руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой.
Глава государства заслушал её доклад. Шмелёва рассказала российскому лидеру о начале строительства международной общеобразовательной школы «Сириус» и центра по работе с талантами детей и молодёжи в Казахстане. Кроме того, она доложила президенту о деятельности о работе «Сириуса» в Сочи.
«Все дети умные, надо создать условия, чтобы они могли показать свои таланты», — сказал Путин в завершении встречи, о которой сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в мае 2025 года Владимир Путин заявил, что название образовательного центра «Сириус», который создался для одаренных молодых людей, детей и подростков, было выбрано по аналогии с самой яркой звездой.
В сентябре Владимир Путин посетил научно-образовательный центр «Сириус». Он объяснил, что захотел лично убедиться, что изменилось за 10 лет, прошедшие с момента его этого учреждения.