На Камчатке отложили заседание по спору о строительстве больницы

«Краевое государственное казенное учреждение “Единая дирекция по строительству объекта “Камчатская краевая больница” (истец) обратилось в суд с иском к акционерному обществу “Крокус Интернэшнл” (ответчик) о взыскании 1 млрд 21 млн 954 тыс. руб. по государственному контракту на строительство краевой больницы. В состав требований вошли неустойка и штрафные санкции. В ходе заседания истец заявил ходатайство об уменьшении суммы исковых требований до 990 млн 4 тыс. руб. в связи с корректировкой ключевой ставки Центробанком РФ. Суд установил сторонам срок для представления дополнительных доказательств и письменных пояснений, cледующее заседание назначено на 27 февраля 2026 года”, — рассказали в суде.