В ГД хотят разрешить родителям детей до 7 лет бесплатно быть с ними в больнице

«Считаю целесообразным внести изменения в законодательство, повысив возрастной порог, позволяющий родителю или иному близкому родственнику бесплатно находиться в медицинской организации вместе с ребенком, в том числе получая бесплатное питание и спальное место, до семи лет включительно», — цитирует письмо Лантратовой ТАСС.