В ГД хотят разрешить родителям детей до 7 лет бесплатно быть с ними в больнице

Лантратова призвала повысить возраст детей, с которыми родители могут находиться в больнице бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут повысить возраст детей, с которыми родители имеют право находиться в больнице бесплатно, до семи лет. Соответствующее предложение направила главе Минздрава Михаилу Мурашко глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Считаю целесообразным внести изменения в законодательство, повысив возрастной порог, позволяющий родителю или иному близкому родственнику бесплатно находиться в медицинской организации вместе с ребенком, в том числе получая бесплатное питание и спальное место, до семи лет включительно», — цитирует письмо Лантратовой ТАСС.

Напомним, сейчас бесплатно находиться в больнице с питанием и спальным местом могут родители с детьми не старше четырёх лет.

Ранее депутаты выступили с инициативой сократить рабочую неделю для одного родителя в многодетных семьях. Они предлагают установить для них 30-часовую рабочую неделю вместо стандартных 40 часов.

