Жжёная резина и десятиминутная церемония: Life.ru раскрыл, как снегопад отражается на похоронах

По словам руководителя и основателя Центра похоронных услуг «Вознесение» Елены Шевченко, уборка снега перед захоронением всегда означает дополнительные расходы. Рабочим необходимо оплачивать очистку тропинки к могиле и самого места для копки. Ситуация усложняется на старых сельских кладбищах, где хоронят редко. Там зачастую требуется трактор, а сельсоветы не всегда могут его предоставить. Поэтому иногда людям приходится нанимать трактор за свой счёт. Если они не знают, где взять снегоуборочную технику, ритуальная служба может самостоятельно связаться с владельцем трактора. Эксперт также добавила, что похороны из-за огромного количества снега не смещают.