Жжёная резина и десятиминутная церемония: Life.ru раскрыл, как снегопад отражается на похоронах

По словам руководителя и основателя Центра похоронных услуг «Вознесение» Елены Шевченко, уборка снега перед захоронением всегда означает дополнительные расходы. Рабочим необходимо оплачивать очистку тропинки к могиле и самого места для копки. Ситуация усложняется на старых сельских кладбищах, где хоронят редко. Там зачастую требуется трактор, а сельсоветы не всегда могут его предоставить. Поэтому иногда людям приходится нанимать трактор за свой счёт. Если они не знают, где взять снегоуборочную технику, ритуальная служба может самостоятельно связаться с владельцем трактора. Эксперт также добавила, что похороны из-за огромного количества снега не смещают.
В некоторых городах знаю, что коллеги жгут резину, покрышки, чтобы отогреть снег, но это очень долго. Мы немножко по-другому работаем: у нас есть техника — это бензогенераторы, отбойники, то есть отбойные такие большие молотки, которые мы привозим. Бензогенератор даёт электричество на кладбище. Подключаемся туда отбойными молотками, и ими ребята отдалбливают землю. Сама пробовала ради интереса. Скажу, что очень тяжело отбойным молотком долбить землю.
Руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко.
По словам Шевченко, в мороз церемонии часто, по договорённости с родственниками, проходят даже быстрее. Люди, особенно пожилые, не готовы долго стоять на холоде, поэтому время прощания могут сократить до десяти минут. Представители ритуальной службы заранее согласовывают с клиентами временные рамки церемонии.
«Потому что в мороз не каждый выстоит, особенно пожилые люди. Они не будут просто стоять и слушать», — подчеркнула собеседница Life.ru.
Дополнительные расходы варьируются в зависимости от региона. В небольших городах найм трактора для расчистки подъезда и тропинки может обойтись в сумму от 5 до 9 тысяч рублей. В крупных мегаполисах, по словам эксперта, эта надбавка уже составляет от 15 до 35 тысяч рублей в зависимости от места на кладбище и объёма работ.
Сотрудник компании из Санкт-Петербурга «Единый ритуальный центр» Екатерина подтвердила, что погода усложняет логистику. Заметённые узкие дороги на кладбищах иногда не позволяют катафалку подъехать вплотную, и тогда приходится просить носильщиков помочь донести гроб до места захоронения. Опоздания из-за снегопадов или гололёда случаются, но службы стараются выезжать заблаговременно, чтобы минимизировать задержки.
Переносы церемонии на другую дату из-за непогоды, как отмечает специалист, происходят крайне редко. Такие ситуации связаны с транспортировкой так называемого груза 200 самолётом, что зависит от рейсов и работы аэропортов.
«Ну, единственное, это может касаться груза 200. Здесь, конечно, могут быть заминки из-за погодных условий. Плюс сейчас какая у нас обстановка в стране. Постоянно закрывают аэропорт, переносы, задержки», — пояснила эксперт.
Сотрудница ритуальной службы Сюзанна Нахшкарян отметила, что зимой замедляется сам процесс подготовки. Кроме того, становится невозможной традиция, когда родственники сами несут гроб к могиле — в снежную и скользкую погоду это крайне затруднительно.
«Не в зимний период всё намного проще. Получаем документы — едем на кладбище, и на следующий день сразу захоронение. Сейчас не всегда так получается. Не успевают копать», — заключила собеседница Life.ru.
