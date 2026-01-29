Альпинист из Иркутска развернул флаг Чунского района на вершине Килиманджаро

Альпинист из Иркутска развернул флаг Чунского района на вершине вулкана Килиманджаро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр района Николай Хрычов.
— Наш земляк Руслан Ушаков на каждое восхождения берет с собой флаг района, потому что гордится своей малой Родиной, — уточнил глава в сообщении.
Это уже не первый случай, когда альпинист делится кадрами с покоренных им вершин. До этого он отправлял фотографии с Эльбруса и Арарата.
