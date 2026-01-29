Ричмонд
Альпинист из Иркутска развернул флаг Чунского района на вершине Килиманджаро

Руслан Ушаков на каждое восхождения берет с собой флаг района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Альпинист из Иркутска развернул флаг Чунского района на вершине вулкана Килиманджаро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр района Николай Хрычов.

— Наш земляк Руслан Ушаков на каждое восхождения берет с собой флаг района, потому что гордится своей малой Родиной, — уточнил глава в сообщении.

Это уже не первый случай, когда альпинист делится кадрами с покоренных им вершин. До этого он отправлял фотографии с Эльбруса и Арарата.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что саночница из Братска примет участие в Олимпийских играх. В 2024 году Дарья Олесик стала чемпионкой России. Сейчас сибирячка выступает за Московскую область.