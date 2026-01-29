Пользователями мессенджера MAX уже стали 89 млн россиян

Уже 89 млн россиян пользуются мессенджером MAX, из них 60 млн человек делают это ежедневно. Сервис стал одним из пяти быстроразвивающихся в мире, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в мире всего три страны с цифровым суверенитетом — Америка, Китай и Россия:
— Стран, обладающих ядерным оружием, намного больше, а стран, обладающих полнотой цифрового суверенитета, намного меньше. Это, в общем, действительно предмет такой национальной гордости и, в общем, безопасности.
Сергей Кириенко отметил, что Россия открыта и для иностранных сервисов с одним требованием — уважать страну и законодательство и соблюдать его.
Напомним, в декабре количество созданных каналов в МАХ достигло 87,7 тысяч, на них подписано 28 миллионов человек.