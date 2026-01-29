Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователями мессенджера MAX уже стали 89 млн россиян

Сервис стал одним из пяти быстроразвивающихся в мире.

Источник: Хабаровский край сегодня

Уже 89 млн россиян пользуются мессенджером MAX, из них 60 млн человек делают это ежедневно. Сервис стал одним из пяти быстроразвивающихся в мире, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в мире всего три страны с цифровым суверенитетом — Америка, Китай и Россия:

— Стран, обладающих ядерным оружием, намного больше, а стран, обладающих полнотой цифрового суверенитета, намного меньше. Это, в общем, действительно предмет такой национальной гордости и, в общем, безопасности.

Сергей Кириенко отметил, что Россия открыта и для иностранных сервисов с одним требованием — уважать страну и законодательство и соблюдать его.

Напомним, в декабре количество созданных каналов в МАХ достигло 87,7 тысяч, на них подписано 28 миллионов человек.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше