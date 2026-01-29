Вратарь «Бенфики» Трубин забил решающий гол в матче Лиги Чемпионов

Этот гол позволил «Бенфике» завершить общий этап турнира на 24-м месте, обойдя по разнице забитых и пропущенных мячей французский «Марсель». Португальский клуб продолжит борьбу в стыковом раунде плей-офф, куда выходят команды с 9-го по 24-е место.
24-летний Трубин играет за «Бенфику» с лета 2023 года. В её составе он стал обладателем Кубка португальской лиги в сезоне-2024/25 и выиграл Суперкубок страны в 2025 году. До перехода в клуб футболист выступал за украинский «Шахтёр».
Ранее в матче 23 тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал важную гостевую победу над лидирующим в чемпионате Англии «Арсеналом». Игра, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 3:2 в пользу манкунианцев. Несмотря на поражение, «Арсенал» сохраняет первое место в турнирной таблице с 50 очками, опережая «Манчестер Сити» и «Астон Виллу» на четыре очка. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает четвёртую позицию.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.