Вратарь «Бенфики» Трубин забил решающий гол в матче Лиги Чемпионов

24-летний Трубин играет за «Бенфику» с лета 2023 года. В её составе он стал обладателем Кубка португальской лиги в сезоне-2024/25 и выиграл Суперкубок страны в 2025 году. До перехода в клуб футболист выступал за украинский «Шахтёр».