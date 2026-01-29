Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впервые за 20 лет»: Рубио признал, США хотят свернуть присутствие России и Китая в Венесуэле

Рубио: США требуют от Венесуэлы сокращения влияния России, Китая и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты требуют от Венесуэлы сокращения присутствия России, Китая и Ирана. Это подтвердил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Впервые за 20 лет у нас идут серьезные разговоры о размывании и устранении иранского присутствия, китайского влияния, а также российского присутствия. В действительности сказал бы вам, что в Венесуэле имеется много элементов, которые приветствуют установление отношений с Соединенными Штатами на многих фронтах», — сказал госсекретарь.

Рубио признал, что при президенте Николасе Мадуро такие изменения были бы невозможны. По его словам, теперь у США появилась реальная возможность повлиять на ситуацию в Венесуэле и прекратить превращение страны в «базу операций для всех геополитических противников» Америки.

Ранее KP.RU сообщал, что США провели операцию «Полуночный молот» против Венесуэлы. Американские военные захватили Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк. Первый суд по делу президента Венесуэлы и его супруги Силии Флорес состоялся 5 января. Свою вину они не признали.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше