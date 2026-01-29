«Впервые за 20 лет»: Рубио признал, США хотят свернуть присутствие России и Китая в Венесуэле

Соединенные Штаты требуют от Венесуэлы сокращения присутствия России, Китая и Ирана. Это подтвердил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
«Впервые за 20 лет у нас идут серьезные разговоры о размывании и устранении иранского присутствия, китайского влияния, а также российского присутствия. В действительности сказал бы вам, что в Венесуэле имеется много элементов, которые приветствуют установление отношений с Соединенными Штатами на многих фронтах», — сказал госсекретарь.
Рубио признал, что при президенте Николасе Мадуро такие изменения были бы невозможны. По его словам, теперь у США появилась реальная возможность повлиять на ситуацию в Венесуэле и прекратить превращение страны в «базу операций для всех геополитических противников» Америки.
Ранее KP.RU сообщал, что США провели операцию «Полуночный молот» против Венесуэлы. Американские военные захватили Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк. Первый суд по делу президента Венесуэлы и его супруги Силии Флорес состоялся 5 января. Свою вину они не признали.