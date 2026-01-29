Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля

Гиринский добавил, что при вычислении размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для безработных применяется фиксированная сумма в размере чуть более 10 тысяч рублей в месяц. Для ее получения должны быть соблюдены условия нуждаемости в соответствии с методикой Социального фонда России.