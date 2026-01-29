Штрафы за нарушение миграционных правил в РФ могут вырасти до 50 тысяч рублей

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили резко увеличить штрафы для иностранных граждан, нарушающих правила въезда и пребывания в России. Соответствующий законопроект, который уже направлен на отзыв в правительство, есть в распоряжении ТАСС.
Сейчас за такие нарушения предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Новая инициатива предлагает поднять его до 25−50 тысяч рублей.
В пояснительной записке к документу отмечается, что штрафы, введенные еще в 2007 году, утратили свою предупредительную роль, ведь для многих нарушителей размер этих штрафов настолько незначителен, что проще его уплатить, чем соблюдать закон. В случае одобрения поправок закон вступит в силу сразу после официального опубликования, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается увеличить размер штрафов за нарушение правил пересечения границы России.
Кроме того, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Государственной думы готовят несколько новых проектов законов, направленных на улучшение миграционной политики.