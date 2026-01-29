Озеро Чан во Владивостоке расчистили для катания и зимних стартов

Во Владивостоке часть акватории озера Чан подготовили для зимнего отдыха горожан: территорию расчистили от снега и обновили ледяное покрытие. В эту субботу здесь запланированы массовые «Зимние старты на льду».
Работы по подготовке ледовой площадки были проведены силами муниципальных служб. Расчистка от снега и заливка льда позволили создать безопасную и ровную поверхность для катания на коньках и проведения спортивных мероприятий.
«Зимние старты на льду», которые пройдут в ближайшую субботу, станут одним из первых массовых событий на обновлённой площадке. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к соревнованиям и активному отдыху.
Мероприятие направлено на популяризацию зимних видов спорта и здорового образа жизни среди жителей и гостей города.